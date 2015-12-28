Новый год, как повод для депрессии

Но к звону бокалов и взрывам хлопушек примешивается не очень праздничная тема подведения итогов.

• Сколько прошлогодних пожеланий остались просто словами?

• Какие наши мечты 2015 можно снова загадывать, пока бьют куранты?

• Почему наши новогодние обещания себе любимым так и не сбылись?