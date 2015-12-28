Новый год, как повод для депрессии

Новый год – любимый с детства праздник! Много сил и души мы вкладываем, чтобы сделать его незабываемым для себя и для всех, кто нам дорог.
Но к звону бокалов и взрывам хлопушек примешивается не очень праздничная тема подведения итогов.
• Сколько прошлогодних пожеланий остались просто словами?
• Какие наши мечты 2015 можно снова загадывать, пока бьют куранты?
• Почему наши новогодние обещания себе любимым так и не сбылись?
Можно продолжать грустить и ругать себя и обстоятельства. А можно начать шагать в ваше любимое будущее прямо сейчас, с первых дней Нового года. Пока порыв не угас, и выходные не закончились.
Мы предлагаем вам принять участие в новогоднем цикле «Шаг к себе» в центре «ТАНДЕМ».
Встречи проводит психолог, психоаналитик Елена Федоровна Свинарева. Можно участвовать в любой отдельной встрече по вашему выбору. Начало всех встреч в 16.00. Продолжительность 2 часа.
5 января «Толкование сновидений или Новогодние гадания».
8 января «Большие перемены. Эмоции и гомеопатия».
9 января «Иррациональное планирование или ресурсы одиночества».
Запись по телефонам +7 962 038 78 55, +7 913 988 40 28
«ТАНДЕМ», ул. Ленина, 20, офис 211 (остановка «Яблонька»)
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