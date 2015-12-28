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Новогодний подарок от мэрии Омска: Дед Мороз и автобусы до 3-х ночи

28 декабря 2015, 12:42
Праздник в городе.

В Новогоднюю ночь в Омске омичей доставят к главной городской ёлке автобусы по специальным маршрутам. Сесть на транспорт горожане смогут на конечных остановках.

Ночью с 31 декабря на 1 января в парке им. 30-летия ВЛКСМ у главной городской ёлки пройдет праздничная программа. Для доставки граждан к месту торжества будет организована работа пассажирских автобусов по спецмаршрутам, сообщила пресс-служба мэрии Омска.

Департамент транспорта пояснил, что до парка транспорт начнет отправляться с 00:30 от конечных пунктов. Обратно омичей развезут от остановки «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ» у главного входа в парк, примерно в 03:00 1 января 2016 года.


Напомним, 25 декабря в парке открылся ледовый городок с 18-метровой ёлкой, горками, фигурами, фонтаном и лабиринтом. С 31 декабря на 1 января здесь поздравят жителей Дед Мороз и Снегурочка.

Расписание: admomsk.ru

#Новости#Транспорт#Общество
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