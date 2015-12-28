Новогодний подарок от мэрии Омска: Дед Мороз и автобусы до 3-х ночи

Департамент транспорта пояснил, что до парка транспорт начнет отправляться с 00:30 от конечных пунктов. Обратно омичей развезут от остановки «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ» у главного входа в парк, примерно в 03:00 1 января 2016 года.