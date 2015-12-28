Новогодний подарок от мэрии Омска: Дед Мороз и автобусы до 3-х ночи

В Новогоднюю ночь в Омске омичей доставят к главной городской ёлке автобусы по специальным маршрутам. Сесть на транспорт горожане смогут на конечных остановках.
Ночью с 31 декабря на 1 января в парке им. 30-летия ВЛКСМ у главной городской ёлки пройдет праздничная программа. Для доставки граждан к месту торжества будет организована работа пассажирских автобусов по спецмаршрутам, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Департамент транспорта пояснил, что до парка транспорт начнет отправляться с 00:30 от конечных пунктов. Обратно омичей развезут от остановки «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ» у главного входа в парк, примерно в 03:00 1 января 2016 года.
Напомним, 25 декабря в парке
Расписание: admomsk.ru