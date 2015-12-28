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Неустойчивая погода в Омске: сильный ветер, температура от -1 до - 34

28 декабря 2015, 09:33
Контрастные температуры.

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент на улице -7 градусов, ясно, без осадков. В течение дня ожидается температура от -1 до -6 градусов, по северу до -11 градусов, ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Ожидаются снег, метель, по югу мокрый снег, гололедные явления.

Завтра, 29 декабря, в регионе будет идти снег, местами сильный, возможны метель, по югу мокрый снег, гололедные явления, порывистый ветер. Температура воздуха без резких изменений. В среду, 30 декабря, в Омске и области похолодает.

Начальник Обь-Иртышского УГМС Сергей Иванов отметил, что на этой неделе ожидается неустойчивая погода, связанная с прохождением серии циклонов, что приведет к контрастным температурам, перепадам атмосферного давления.

По данным Gismeteo, во вторник, 29 декабря, – погода будет пасмурной, дневная температура составит от -13 до -16 градусов. 30 декабря – температура воздуха днем от -17 до -22 градусов. В четверг, 31 декабря, в Омске с утра показатель столбика термометра составит -25 градусов, днем без резких изменений, вечером от -30 до -34 градусов. 1 января, в пятницу, погода особенно не изменится.

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