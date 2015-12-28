Неустойчивая погода в Омске: сильный ветер, температура от -1 до - 34

По данным Gismeteo, во вторник, 29 декабря, – погода будет пасмурной, дневная температура составит от -13 до -16 градусов. 30 декабря – температура воздуха днем от -17 до -22 градусов. В четверг, 31 декабря, в Омске с утра показатель столбика термометра составит -25 градусов, днем без резких изменений, вечером от -30 до -34 градусов. 1 января, в пятницу, погода особенно не изменится.