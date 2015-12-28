Названы самые дешевые автомобили на российском рынке в 2015 году

Также произошло снижение до шестой позиции, в сравнении с прошлым месяцем, отечественного лифтбек Lada Granta, который был вытеснен китайским седаном Lifan Solano, стоимость которого составляет 379,9 тысяч рублей, в то время как Гранту можно купить за 388,5 тысяч рублей.