Названы самые дешевые автомобили на российском рынке в 2015 году

Определены самые дешевые автомобили декабря, по сути, и всего 2015 года. Экспертами отмечается, что в январе 2016 цены на многие машины серьезно вырастут, значительно уменьшится количество скидочных программ и акций.
На первом месте расположилась модель Ravon (Daewoo) Matiz, продающаяся по цене, начинающейся от 314 тысяч рублей. Базовая комплектация имеет двигатель объемом 0,8 литра мощностью 51 лошадиная сила и МКПП. Версия стоимостью в 370 тысяч рублей имеется задний стеклоочиститель и кондиционер, за 380 тысяч – гидроусилитель руля, сообщает "
Немного дороже оказался Lifan Smily, имеющий визуальное сходство с Mini Cooper. Автомобиль с двигателем 1,3 литра, пятиступенчатой механической коробкой передач автомобиль можно приобрести за 319,9 тысяч рублей.
Третью позицию потерял российский седан Lada Grant, стартовая цена которого достигла отметки в 368,9 тысяч рублей. Сместить отечественный автомобиль удалось обновленной модели Lifan Smily New ценой в 364,9 тысяч рублей.
Также произошло снижение до шестой позиции, в сравнении с прошлым месяцем, отечественного лифтбек Lada Granta, который был вытеснен китайским седаном Lifan Solano, стоимость которого составляет 379,9 тысяч рублей, в то время как Гранту можно купить за 388,5 тысяч рублей.
Далее расположились: Geely GC6 (от 389 тысяч рублей), Chery Bonus (от 389,9 тысяч рублей). Замыкает десятку самых дешевых автомобилей на российском авторынке Renault Sandero (от 390 тысяч рублей.
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