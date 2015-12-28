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Мужской потенциал - на максимум!

28 декабря 2015, 09:28
Мужской потенциал - на максимум!

В древние времена циркумцизия (обрезание крайней плоти пениса) являлась языческим обрядом — считалось, что принесение в жертву лишь части человека спасает его от смерти. По другим традициям обрезание символизировало переход мальчика к взрослой жизни, ему разрешалось жениться. В чем польза этой процедуры, получающей все большую популярность, для современного мужчины?

Вячеслав Валентинович Бзыкин, врач-хирург медицинского центра «Класс Клиник» в Омске:
- Если ранее иссечение крайней плоти проводилось из социальных и религиозных соображений, то сегодня циркумцизию часто проводят по медицинским показаниям: среди наиболее распространенных лидируют разного рода фимозы. Также подобная процедура осуществляется для устранения преждевременной эякуляции, поскольку у постоянно открытой головки пениса теряется чувствительность, что способствует удлинению сексуального контакта почти втрое. Процедура обрезания является профилактической мерой против патологий вроде баланопостита, онкологии полового члена, СПИДа, мочеполовых инфекций. В нашем медицинском центре операция по обрезанию осуществляется хирургическим методом, без наркоза, под местной анестезией, с использованием аппарата бесконтактного разделения тканей (сургитрон). Это улучшает заживление тканей и уменьшает длительность послеоперационного периода.

Вячеслав Валентинович Бзыкин, врач-хирург высшей категории

Таким образом, циркумцизия в наши дни является как процедурой гигиенической (препятствует скоплению болезнетворных выделений под кожей), так и рекомендуемой по медицинским показаниям. Еще один ее положительный эффект – продление времени сексуального контакта.

В Омске процедура циркумцизии проводится в отделении амбулаторной хирургии медицинского центра «Класс Клиник». В январе на эту услугу действует скидка 25%.

В «Класс Клиник» также успешно проводят операции с использованием прогрессивных радиоволновых технологий:
- по удалению папиллом, атером, липом, кондилом, гигром;
- хирургическое лечение вросшего ногтя;
- иссечение грубых келлоидных рубцов.

Радиоволновый метод является эффективным и щадящим. Во время манипуляции разрушаются только патологические клетки, что позволяет избежать рубцов. Процедуры с его использованием безболезненны.

Амбулаторная хирургия в «Класс Клиник» в Омске отличается высокой эффективностью операций, что резко снижает риск возникновения любых осложнений в процессе оперативного вмешательства и после него. Благодаря этому реабилитация пациента проходит достаточно быстро.

До 30 декабря, а также с 4 по 15 января на прием врача-хирурга высшей категории действует скидка 20%. Прием обойдется всего в 560 рублей.

Обратитесь в «Класс Клиник» и будьте здоровы в новом году!

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