Мужской потенциал - на максимум!

Вячеслав Валентинович Бзыкин, врач-хирург медицинского центра «Класс Клиник» в Омске:

- Если ранее иссечение крайней плоти проводилось из социальных и религиозных соображений, то сегодня циркумцизию часто проводят по медицинским показаниям: среди наиболее распространенных лидируют разного рода фимозы. Также подобная процедура осуществляется для устранения преждевременной эякуляции, поскольку у постоянно открытой головки пениса теряется чувствительность, что способствует удлинению сексуального контакта почти втрое. Процедура обрезания является профилактической мерой против патологий вроде баланопостита, онкологии полового члена, СПИДа, мочеполовых инфекций. В нашем медицинском центре операция по обрезанию осуществляется хирургическим методом, без наркоза, под местной анестезией, с использованием аппарата бесконтактного разделения тканей (сургитрон). Это улучшает заживление тканей и уменьшает длительность послеоперационного периода.



