Мужской потенциал - на максимум!

В древние времена циркумцизия (обрезание крайней плоти пениса) являлась языческим обрядом — считалось, что принесение в жертву лишь части человека спасает его от смерти. По другим традициям обрезание символизировало переход мальчика к взрослой жизни, ему разрешалось жениться. В чем польза этой процедуры, получающей все большую популярность, для современного мужчины?
Вячеслав Валентинович Бзыкин, врач-хирург медицинского центра «Класс Клиник» в Омске:
- Если ранее иссечение крайней плоти проводилось из социальных и религиозных соображений, то сегодня циркумцизию часто проводят по медицинским показаниям: среди наиболее распространенных лидируют разного рода фимозы. Также подобная процедура осуществляется для устранения преждевременной эякуляции, поскольку у постоянно открытой головки пениса теряется чувствительность, что способствует удлинению сексуального контакта почти втрое. Процедура обрезания является профилактической мерой против патологий вроде баланопостита, онкологии полового члена, СПИДа, мочеполовых инфекций. В нашем медицинском центре операция по обрезанию осуществляется хирургическим методом, без наркоза, под местной анестезией, с использованием аппарата бесконтактного разделения тканей (сургитрон). Это улучшает заживление тканей и уменьшает длительность послеоперационного периода.
Вячеслав Валентинович Бзыкин, врач-хирург высшей категории
Таким образом, циркумцизия в наши дни является как процедурой гигиенической (препятствует скоплению болезнетворных выделений под кожей), так и рекомендуемой по медицинским показаниям. Еще один ее положительный эффект – продление времени сексуального контакта.
В Омске процедура
В «Класс Клиник» также успешно проводят операции с использованием прогрессивных радиоволновых технологий:
- по удалению папиллом, атером, липом, кондилом, гигром;
- хирургическое лечение вросшего ногтя;
- иссечение грубых келлоидных рубцов.
Радиоволновый метод является эффективным и щадящим. Во время манипуляции разрушаются только патологические клетки, что позволяет избежать рубцов. Процедуры с его использованием безболезненны.
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