Кузовной ремонт в «Евразии Моторс»: работаем на совесть!

Вот как минимум 4 причины, почему вам следует это сделать:

• В своей работе мы используем только зарекомендовавшее себя современное оборудование и расходные материалы – известные в узком кругу бренды Spies Hacker, PROFI-LINE, USI ITALIA, 3M, Wedge Clamp — только лучшее для вашего автомобиля. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что ваш автомобиль получит пятизвездочный сервис.

• Вашим автомобилем будут заниматься исключительно мастера своего дела, которые на регулярной основе повышают свою квалификацию. На каждом этапе кузовного ремонта они проведут контроль качества, благодаря которому гарантируется высочайший результат выполненных работ.

• Мы готовы приложить максимум усилий, чтобы ваше расставание с автомобилем было настолько коротким, насколько это возможно. Мы предлагаем вам ремонт от 1 суток (несложные повреждения), возможность приемки автомобиля в день ДТП, а также минимальные сроки поставки необходимых запасных частей.

• Мы уверены в высоком качестве оказываемых услуг. Но человеческий фактор не всегда получается исключить. Именно поэтому в нашем сервисном центре вы получите гарантию на работы в течение полугода, а также гарантию на запасные части – в течение одного года.



