Кузовной ремонт в «Евразии Моторс»: работаем на совесть!

Ни один автолюбитель не застрахован от ДТП на 100 %
И когда это происходит, можно с уверенностью сказать: беда не приходит одна. Общение с представителями ДПС, страховыми компаниями, сбор необходимых документов и оценка ущерба – все это не добавляет хорошего настроения любому автолюбителю. Не говоря уже о необходимости восстанавливать первоначальный облик своего автомобиля, который, как кажется на первый взгляд, никогда не будет таким как прежде.
Одним из звеньев в этой долгой цепи является выбор сервиса, который будет осуществлять
Любому человеку после ДТП хочется снова увидеть свой автомобиль новеньким, целым, блестящим, скорее забыв про царапины, трещины лакокрасочного покрытия, не говоря уже о более пугающих последствиях аварий, приводящих к серьезному ремонту.
Однако стоит отметить, что малярно-кузовной ремонт – крайне сложный технологический процесс, в котором не бывает мелочей. Своими руками
Если вы не хотите стать героем известной пословицы о человеке, который платит дважды (а то и трижды), доверьте свой автомобиль профессионалам в «Евразии плюс».
Вот как минимум 4 причины, почему вам следует это сделать:
• В своей работе мы используем только зарекомендовавшее себя современное оборудование и расходные материалы – известные в узком кругу бренды Spies Hacker, PROFI-LINE, USI ITALIA, 3M, Wedge Clamp — только лучшее для вашего автомобиля. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что ваш автомобиль получит пятизвездочный сервис.
• Вашим автомобилем будут заниматься исключительно мастера своего дела, которые на регулярной основе повышают свою квалификацию. На каждом этапе кузовного ремонта они проведут контроль качества, благодаря которому гарантируется высочайший результат выполненных работ.
• Мы готовы приложить максимум усилий, чтобы ваше расставание с автомобилем было настолько коротким, насколько это возможно. Мы предлагаем вам ремонт от 1 суток (несложные повреждения), возможность приемки автомобиля в день ДТП, а также минимальные сроки поставки необходимых запасных частей.
• Мы уверены в высоком качестве оказываемых услуг. Но человеческий фактор не всегда получается исключить. Именно поэтому в нашем сервисном центре вы получите гарантию на работы в течение полугода, а также гарантию на запасные части – в течение одного года.
В нашем цеху мы оказываем следующие услуги:
• проверку геометрии и устранение перекосов кузова
• жестяно-сварочные работы, арматурные и стапельные работы
• ремонт пластмассовых элементов кузова по уникальной технологии
• вклейку стекол
• покраску автомобилей с использованием немецких эмалей Spies Hecker и PROFI-LINE
• подбор цвета и оттенка краски в собственной лаборатории
• частичную и полную полировку кузова автомобиля по системе 3М
• ремонт автомобилей по направлениям от страховых компаний
Что касается цен на услуги
Посмотрите, что говорят о нас наши клиенты:
«Я обожаю ваш кузовной цех. И Анатолия, и Ивана, и всех. Они все делают классно и быстро, никогда не было проблем. Как правило, я ремонтирую машину по полису каско, поэтому не оценивала стоимость работ, но было личное обращение – меня также все устроило: и цена, и качество. Делают парни хорошо – не придерешься. Конечно, надеюсь, что мне больше не придется пользоваться вашими услугами, но в случае чего — только к вам. Все сотрудники очень вежливые и внимательные, всегда угощают меня чаем».
Трунова Ирина Александровна, владелица Hyundai Solaris
«Меня все устраивает. Особенно мастер Анатолий, серьезный человек, человек дела. Вашему автоцентру я могу поставить 9 баллов из 10 по десятибалльной шкале. Кроме вас, за ремонт моего автомобиля никто не взялся».
Шелипов Вадим Викторович, владелец автомобиля Jaguar
«Кузовной ремонт у меня не первый раз, до этого был с Santa Fe. 5 баллов вашим мастерам за порядочное отношение. Высокое качество стоит денег, ведь запчасти ставятся оригинальные, что гарантирует заводскую безопасность. Все со знанием дела».
Шпенев Иван Андреевич, владелец автомобиля Hyundai ix55
Официальный дилер Hyundai
группа компаний «Евразия Моторс»
Ул. Димитрова, 75. Тел. 33-00-99
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