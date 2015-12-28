Купи Datsun и получи часы, зимнюю резину или новый дом в подарок!

Тем, кто совершит покупку до Нового года, дилер приготовил еще один сюрприз – возможность выиграть 300 000 рублей на шопинг-марафон или на новый дом! Для этого вам нужно стать участником розыгрыша DatsunМеняет: после покупки авто, вам нужно совсем немногое – сделать фотографию себя, своей семьи или друзей с новым Datsun; загрузить фото в специальный альбом «Datsun меняет» Вконтакте с хэштегом #DatsunМеняет и написать в комментариях, как изменилась ваша жизнь с появлением в ней нового Datsun.



«Евразия Моторс» понимает, что не каждый сейчас готов покупать новый автомобиль, но ведь никто не запрещает вам присмотреться к будущей покупке, решить, какой автомобиль больше подойдет под ваши нужды. Записывайтесь на тест-драйв автомобилей Datsun, приезжайте в ближайший к вам дилерский центр и получайте в подарок фирменные наручные часы!