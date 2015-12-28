Купи Datsun и получи часы, зимнюю резину или новый дом в подарок!

В дилерских центрах Datsun в Омске продолжается акция «Действуй сейчас». И действительно, действовать нужно прямо сейчас, ведь именно до конца года в салонах официального дилера Datsun, «Евразия Моторс», можно получить в подарок кучу приятных и, главное, полезных вещей.
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При покупке автомобиля Datsun on-DO или mi-DO до 31 декабря, каждый клиент «Евразия Моторс» получает в подарок комплект зимней резины. Согласитесь, без такого автомобильного аксессуара ваше счастье от покупки не было бы таким полным. «Евразия Моторс» понимает, как необходимо зимой чувствовать уверенность на дорогах – резина порадует вас отличным сцеплением с дорогой.
Тем, кто совершит покупку до Нового года, дилер приготовил еще один сюрприз – возможность выиграть 300 000 рублей на шопинг-марафон или на новый дом! Для этого вам нужно стать участником розыгрыша DatsunМеняет: после покупки авто, вам нужно совсем немногое – сделать фотографию себя, своей семьи или друзей с новым Datsun; загрузить фото в специальный альбом «Datsun меняет»
«Евразия Моторс» понимает, что не каждый сейчас готов покупать новый автомобиль, но ведь никто не запрещает вам присмотреться к будущей покупке, решить, какой автомобиль больше подойдет под ваши нужды.
Приезжайте в «Евразия Моторс», новогодние подарки вас уже ждут!
Официальный дилер Datsun:
ул. Волгоградская, 63/1
ул. 31-я Рабочая, 1«а»
тел. 8 (3812) 330-600