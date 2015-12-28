Кличко встретил Новый год с голыми певицами 18+

Украинские СМИ, в частности
Всё же соседнее государство – страна контрастов. Пока добрая половина Украины разбирается с тем, чем отапливаться зимой, меньшая ее часть, в основном сконцентрированная в Киеве, гуляет с размахом по случаю Нового года.
Киевские депутаты приняли городской бюджет, а после во главе с Кличко устроили масштабную гулянку «только для своих». Вечер вел Юрий Горбунов, на сцене пели и танцевали известной группы «NikitA». Как сообщается, Даша Астафьева даже исполнила один номер топлесс.
На корпоративе присутствовали 300 наиболее приближенных гостей. Подавали лососевую икру, мясо по-строгановски, судака, мясные рулеты с фазанами, рулет из селезня и перепела на гриле, сообщают украинские СМИ.
Верхнее фото: иллюстрация (группа NikitA на одном из своих предыдущих выступлений)
Фото в тексте: с киевского корпоратива (источник: Vesti-ukr.com)