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Кличко встретил Новый год с голыми певицами 18+

28 декабря 2015, 17:23
Пикантное дополнение.

Украинские СМИ, в частности Vesti-ukr.com, горячо обсуждают новогодний корпоратив, который устроил для своих приближенных в прошлом обладатель чемпионских титулов по боксу, а ныне киевский градоначальник Виталий Кличко.

Всё же соседнее государство – страна контрастов. Пока добрая половина Украины разбирается с тем, чем отапливаться зимой, меньшая ее часть, в основном сконцентрированная в Киеве, гуляет с размахом по случаю Нового года.


Киевские депутаты приняли городской бюджет, а после во главе с Кличко устроили масштабную гулянку «только для своих». Вечер вел Юрий Горбунов, на сцене пели и танцевали известной группы «NikitA». Как сообщается, Даша Астафьева даже исполнила один номер топлесс.

На корпоративе присутствовали 300 наиболее приближенных гостей. Подавали лососевую икру, мясо по-строгановски, судака, мясные рулеты с фазанами, рулет из селезня и перепела на гриле, сообщают украинские СМИ.



Верхнее фото: иллюстрация (группа NikitA на одном из своих предыдущих выступлений)
Фото в тексте: с киевского корпоратива (источник: Vesti-ukr.com)


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