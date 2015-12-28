Грузовик протаранил трактор на омской трассе, пострадал водитель

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что в темное время суток водитель автомобиля Volvo , мужчина 1945 года рождения, двигаясь по трассе Тюмень-Омск, в районе 587 километра не выдержал боковой интервал и столкнулся с трактором Т-150, который ехал в попутном направлении. В результате аварии водителя трактора, мужчину 1962 года рождения, госпитализировали в медицинское учреждение.