Город55
ГлавноеВсе новости

Грузовик протаранил трактор на омской трассе, пострадал водитель

28 декабря 2015, 10:35
ДТП на трассе смерти.

На омской трассе смерти произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись большегруз и трактор, в результате чего одного из водителей доставили в больницу.

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что в темное время суток водитель автомобиля Volvo , мужчина 1945 года рождения, двигаясь по трассе Тюмень-Омск, в районе 587 километра не выдержал боковой интервал и столкнулся с трактором Т-150, который ехал в попутном направлении. В результате аварии водителя трактора, мужчину 1962 года рождения, госпитализировали в медицинское учреждение.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31