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Эпичный взрыв подожжённых бенгальских огней – видео

28 декабря 2015, 20:27
Не пытайтесь повторить самостоятельно!

В период наибольшего всплеска покупок пиротехнических изделий в сеть Интернет выложили ролик с экспериментом на схожую тематику. Группа известных популяризаторов народных средств для улучшения уюта в доме и вокруг него «SlivkiShow» задалась вопросом: «а что будет, если поджечь одновременно 10 тысяч бенгальских огней?»

В итоге получилось «ого-го что». И такое лучше второй раз не повторять. Последствия могут быть совершенно непредсказуемые.


Еще раз советуем – при использовании пиротехнических изделий, не забывайте внимательно читать инструкцию и строго соблюдать то, что в ней написано, а также не забывать правила противопожарной безопасности!

#Новости#Главное#Технологии#Общество
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