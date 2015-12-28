Эпичный взрыв подожжённых бенгальских огней – видео

В период наибольшего всплеска покупок пиротехнических изделий в сеть Интернет выложили ролик с экспериментом на схожую тематику. Группа известных популяризаторов народных средств для улучшения уюта в доме и вокруг него «SlivkiShow» задалась вопросом: «а что будет, если поджечь одновременно 10 тысяч бенгальских огней?»
В итоге получилось «ого-го что». И такое лучше второй раз не повторять. Последствия могут быть совершенно непредсказуемые.
Еще раз советуем – при использовании пиротехнических изделий, не забывайте внимательно читать инструкцию и строго соблюдать то, что в ней написано, а также не з