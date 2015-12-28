Эпичный взрыв подожжённых бенгальских огней – видео

В период наибольшего всплеска покупок пиротехнических изделий в сеть Интернет выложили ролик с экспериментом на схожую тематику. Группа известных популяризаторов народных средств для улучшения уюта в доме и вокруг него «SlivkiShow» задалась вопросом: «а что будет, если поджечь одновременно 10 тысяч бенгальских огней?»