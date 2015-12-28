Ди Каприо признался, что ходил голым и спал среди трупов животных

В СМИ продолжают активно появляться новости об экстремальных условиях, в которых проходили съемки фильма. Недавно исполнивший главную роль Леонардо ди Каприо заявил, что работа далась ему нелегко. Актер отметил, что может назвать от 30 до 40 сцен, которые были наиболее сложными: от погружения в ледяную воду, до необходимости находиться и даже спать среди трупов животных. Кроме того, артист обратил особое внимание на холод, в котором приходилось работа, где была велика вероятность получения обморожения, предает слова ди Каприо Yahoo Movies .