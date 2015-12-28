Ди Каприо признался, что ходил голым и спал среди трупов животных

До премьеры вестерна «Выживший» (Revenant) осталось всего полторы недели, в связи с чем к картине приковано пристальное внимание. За границей, где лента оскароносного режиссёра Гонсалеса Иньярриту уже вышла в прокат, получила высокие оценки от кинокритиков.
В СМИ продолжают активно появляться новости об экстремальных условиях, в которых проходили съемки фильма. Недавно исполнивший главную роль Леонардо ди Каприо заявил, что работа далась ему нелегко. Актер отметил, что может назвать от 30 до 40 сцен, которые были наиболее сложными: от погружения в ледяную воду, до необходимости находиться и даже спать среди трупов животных. Кроме того, артист обратил особое внимание на холод, в котором приходилось работа, где была велика вероятность получения обморожения, предает слова ди Каприо
Оператором кинофильма «Выживший» выступил Эммануэль Любецкий, дважды получавший престижную награду «Оскар» («Гравитация», «Бёрдмэн»).Кинооператор отметил использование естественного освещения для более яркой передачи северных пейзажей.
Гонсалес Иньярриту и Эммануэль уже работали вместе над черной комедией «Бёрдмэн», оба кинодеятеля не любят склейки, предпочитая им использование длинного дубля. Схожий подход применялся и при создании фильма «Выживший», однако, зрители, которые уже посмотрели новую ленту, отмечают, что это особая история.
Кинофильм «Выживший» (Revenant), бюджет которого составляет 135 миллионов долларов, выйдет в российский прокат 7 января.
Фото: скриншот из к/ф «Выживший» (Revenant)