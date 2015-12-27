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На омской автодороге Mercedes врезался в Volkswagen – погибли двое

27 декабря 2015, 10:35
ДТП на встречной полосе.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Омской области на трассе «Челябинск - Новосибирск» поступило в дежурную часть в воскресенье, 27 декабря, около шести утра.

Предварительно установлено, что водитель а/м «Mercedes», мужчина 1966 г.р., двигался по вышеуказанной автодороге в сторону Омска. В районе 833-го километра машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с а/м «Volkswagen Passat».



В ДТП погибли двое – водитель и пассажир «Volkswagen Passat». Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области


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