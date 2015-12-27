Авангард – ЦСКА: массовая потасовка, сухая победа

Московские хоккеисты владели ощутимым преимуществом походу всей встречи, о чем свидетельствует количество бросков в створ ворот: 13 у хозяев, 33 у гостей. Омская защита дрогнула в середине третьего периода, сначала счет открыл Кугрышев, спустя несколько минут упрочил лидерство «армейцев» Зайцев. После этого на площадке произошла потасовка между Соботкой, Эратом и Кутузовым, Столяровым.