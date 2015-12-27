Авангард – ЦСКА: массовая потасовка, сухая победа

На «Арене Омск» завершился матч между местным «Авангардом» и московским ЦСКА. В нынешнем сезоне команды уже встречались друг с другом. В сентябрьском матче «сухую» победу одержали «армейцы», забросившие «ястребам» две безответные шайбы.
На сей раз «Авангарду», набравшему хороший ход, победив 8 раз в последних 9 играх. Тем не менее, в домашнем матче против ЦСКА «ястребам» взять реванш не удалось.
Московские хоккеисты владели ощутимым преимуществом походу всей встречи, о чем свидетельствует количество бросков в створ ворот: 13 у хозяев, 33 у гостей. Омская защита дрогнула в середине третьего периода, сначала счет открыл Кугрышев, спустя несколько минут упрочил лидерство «армейцев» Зайцев. После этого на площадке произошла потасовка между Соботкой, Эратом и Кутузовым, Столяровым.
Итоговый счет на табло установил точным броском Науменков. Таким образом, ХК «Авангард» второй раз в текущем сезоне уступает «армейцам», не забрасывая ни одной гола.
В 2015 году «ястребам» осталось провести лишь одну встречу против череповецкой «Северстали» 29 декабря.
27 декабря, «Арена Омск», 10 318 зрителей.
«Авангард» (Омская область) – «ЦСКА» (Москва) - 0:3 (0:0; 0:0; 0:3)
Вратари: Фурх – Фаст
Силовые приемы: «Авангард» - 10; ЦСКА - 7.
Штрафные минуты: «Авангард» - 10; ЦСКА - 10.
Вбрасывания: «Авангард» - 26; ЦСКА - 29.
Броски в створ ворот: «Авангард» - 13; ЦСКА - 33.
Голы:
0:1 - Кугрышев (Зайцев, Радулов) - 49:29
0:2 - Зайцев (Киселевич) - 53:12
0:3 - Науменков (Любимов) - 58:48