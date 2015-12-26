В Омске столкнулись газовоз, иномарка и бензовоз – водитель в больнице

Информация о столкновении трех автомобилей в Советском округе поступила в дежурную часть полиции в субботу, 26 декабря, около 10 часов утра.
Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля «ЗИЛ-433362» (газовоз), мужчина 1989 г.р., ехал по улице Заозерная со стороны улицы Менделеева.
Столкновение произошло в районе путепровода. Газовоз не выдержал дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди а/м «Mitsubishi Minica». От удара легковая машина столкнулась с ехавшим впереди бензовозом (грузовик КАМАЗ).
Пострадала женщина-водитель малолитражки 1969 г.р. – она доставлена в больницу.
Грузовики в момент автоаварии «опасного груза» не перевозили. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация