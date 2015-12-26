В Авангард вернулся эффективный защитник

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Виктор Шалаев заявил пресс-службе клуба, что опытный игрок, умеющий постоять за команду не только в защите, но поддержать атаку, крайне важен в плей-офф. Тем более, что Андрей Первышин хорошо знаком омичам, которые наверняка помнят его результативную игру. Первышин будет выступать под №76.