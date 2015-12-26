В Авангард вернулся эффективный защитник

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт до конца сезона с защитником Андреем Первышиным. Ранее этот игрок уже выступал за Омск в двух сезонах 2010/11 и 2011/12.
В предыдущие годы Первышин провел за «Авангард» 89 матчей, набрав 31 очко (8+23). В текущем сезоне защитник выступал за «Трактор», провел 16 матчей, забил две шайбы и осуществил одну результативную передачу.
Генеральный менеджер ХК «Авангард» Виктор Шалаев заявил пресс-службе клуба, что опытный игрок, умеющий постоять за команду не только в защите, но поддержать атаку, крайне важен в плей-офф. Тем более, что Андрей Первышин хорошо знаком омичам, которые наверняка помнят его результативную игру. Первышин будет выступать под №76.
Следующий матч, напомним, «Авангард» проведет на своем льду, в СК «Арена Омск» 27 декабря в 17 часов. Против омичей на лед выйдет московская хоккейная команда ЦСКА.
Фото: hawk.ru