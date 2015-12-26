Город55
ГлавноеВсе новости

В Авангард вернулся эффективный защитник

26 декабря 2015, 12:51
Усиление команды.

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт до конца сезона с защитником Андреем Первышиным. Ранее этот игрок уже выступал за Омск в двух сезонах 2010/11 и 2011/12.

В предыдущие годы Первышин провел за «Авангард» 89 матчей, набрав 31 очко (8+23). В текущем сезоне защитник выступал за «Трактор», провел 16 матчей, забил две шайбы и осуществил одну результативную передачу.


Генеральный менеджер ХК «Авангард» Виктор Шалаев заявил пресс-службе клуба, что опытный игрок, умеющий постоять за команду не только в защите, но поддержать атаку, крайне важен в плей-офф. Тем более, что Андрей Первышин хорошо знаком омичам, которые наверняка помнят его результативную игру. Первышин будет выступать под №76.

Следующий матч, напомним, «Авангард» проведет на своем льду, в СК «Арена Омск» 27 декабря в 17 часов. Против омичей на лед выйдет московская хоккейная команда ЦСКА.


Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Главное#Спорт#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31