Самые ненужные новогодние подарки

Жители Евросоюза начали массово продавать то, что им подарили на Рождество. Соответственно, жители других стран, где католический праздник отмечался не столь масштабно, могут воспользоваться этим и вычеркнуть из списка подарков наиболее сомнительные варианты.
Издание «Le Figaro» сообщает, что французы уже начали массово выкладывать в сеть Интернет подарки на продажу. Фактически от ненужных презентов начинают активно избавляться уже спустя несколько часов после распаковки подарков под ёлкой.
Раньше это было признаком плохого тона, но теперь вошло в традицию. Статистика показала, что около 63% французов не считает неправильным перепродать подарок, который им не понравился. В то же время 77 процентов из них не говорит об этом дарителю, чтобы не расстроить его.
В пиковые часы рост предложений о продаже увеличивается вдвое к показателям обычных дней. Об этом сообщает пресс-служба популярного во Франции сайта частных объявлений Priceminister.com. Около 43 процентов продавцов выкладывают свои лоты и фотографии к ним через мобильные телефоны и планшеты для экономии времени.
Со своей стороны eBay также отметил резкий рост размещений на своем сайте. Предыдущим вечером было сброшено в сеть порядка 80 тысяч различных товаров. Ту же цифру назвал и ресурс частных объявлений Leboncoin.fr. Это, кстати, вдвое больше, чем в 2014 году.
Так что же перепродают во Франции после Рождества в первую очередь?
В списке наиболее ненужных вещей значатся игрушки (особенно Lego Star Wars, Playmobil, кукла Эльза «Снежная королева»), высокотехнологичная продукция (iPhone, Samsung, GoPro), книги, игры для приставок.
Французы массово перепродают и подарочные карты. Это связано с тем, что не всем дарителям легко в точности угадать вкусы людей, кому преподносятся эти подарочные карты.
Еще статистика показывает, что французы не признаются в бесполезности подарков, так как не хотят, чтобы о них забыли (35%), или, чтобы не считали это пустой тратой денег (34%).
Также во Франции становится популярным отдавать подарки в аренду. Это позволяет сделать подарок нужным прибыльным вложением. Предложения об аренде также выкладывают через Интернет.
В аренду сдают такие подарки, как видеокамера, гриль, электроинструменты или просто «набор инструментов» и всё прочее, что можно практически использовать. Аренда подарков позволяет сгладить расходы, которые семья понесла в ходе подготовки к празднованию Рождества.