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Омск вошел в список целей №1 для США в случае ядерной войны

26 декабря 2015, 15:29
Основные объекты Пентагона для тотального уничтожения.

В сети Интернет продолжают публиковать документы, датированные 1959 годом, из ранее рассекреченного перечня Национального управления архивов Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет «The New York Times».

Напомним, ранее портал Gorod55.ru публиковал интерактивную карту, на которую были нанесены основные объекты СССР, расположенные в европейской части страны. Согласно карте американцы планировали смести с лица земли практически все важнейшие промышленные и гражданские объекты Советского Союза.

Новая публикация касается секретного списка важнейших целей для атомных бомбардировок со стороны США. Объекты из списка расположены на территории республик СССР, а также стран Восточной Европы и Китая.

В перечни есть цели с указанием «для систематического уничтожения». Такие объекты называли DGZs, «нулевые места». Это промышленные объекты или просто пункты с указанием «население».

В перечень «целей №1» для Вашингтона вошел и Омск, а также соседний Новосибирск. На каждый из этих двух сибирских городов американцы приготовили как минимум по три атомные бомбы.



Эксперты уже назвали рассекреченный список самым подробным из всех, когда-либо преданных гласности. В самый разгар Холодной войны между США, странами НАТО и СССР и странами Варшавского договора, Пентагон стремился окружить своими военными базами территорию СССР со всех сторон.

Несмотря на признанную неэффективность ядерного оружия в плане необратимых последствий от такой войны (радиоактивное загрязнение территории на десятки, если не сотни, лет) в 21 веке США снова стремятся окружить Россию своими военными базами. Резко возросла активность в этом направлении в странах НАТО, расположенных в Восточной Европе.

Старые документы рассекречены. Составлены новые?

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