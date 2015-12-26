Омск вошел в список целей №1 для США в случае ядерной войны

Несмотря на признанную неэффективность ядерного оружия в плане необратимых последствий от такой войны (радиоактивное загрязнение территории на десятки, если не сотни, лет) в 21 веке США снова стремятся окружить Россию своими военными базами. Резко возросла активность в этом направлении в странах НАТО, расположенных в Восточной Европе.