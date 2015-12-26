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Омичка поскользнулась и упала, а подумали, что сбил полицейский

26 декабря 2015, 11:42
Наезд на пешехода не подтвердился.

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает о проведенной проверке после публикации в ряде СМИ и социальных сетях нашего города информации о наезде на пешехода якобы сотрудником ДПС.

24 декабря от оператора скорой помощи в дежурную часть поступила информация о предполагаемом ДТП в Октябрьском округе на Космическом проспекте.

Прибывшие на указанное место сотрудники Госавтоинспекции установили участников инцидента. Те категорически заявили, что происшествия не было. Девушка рассказала, что она поскользнулась и упала, ударившись об припаркованную машину.

То же самое заявил и водитель автомобиля, военнослужащий одной из омских воинских частей. Никто из участников инцидента на службе в органах внутренних дел не состоит.


Фото: иллюстрация

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