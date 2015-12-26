Городок с огромной елкой, ледяным фонтаном и лабиринтом открыт в Омске

Аллея, ведущая к круглому озеру, частично освещена красивой световой инсталляцией в виде «капающих» световых сосулек. Так же в парке работают два новогодних катка. Один из них расположен у СК «Юность» по улице Богдана Хмельницкого, второй – у СК «Красная звезда» по улице Масленникова.