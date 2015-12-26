Городок с огромной елкой, ледяным фонтаном и лабиринтом открыт в Омске

В пятницу, 25 декабря, в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ состоялось торжественное открытие главной городской ёлки. С наступающим Новым годом жителей Омска поздравил мэр Вячеслав Двораковский.
В числе прочего было сказано, что наступающий год для Омска юбилейный – город будет праздновать 300-летний юбилей. К праздничной дате сделано немало – построены новые дороги, детские сады, обновлены парки и скверы.
Что касается новогоднего городка у главной ёлки города, то муниципалитет подготовил интересный план мероприятий, которые будут проходить здесь с 26 декабря по 10 января с 15 до 18 часов. Театрализованные представления будут сопровождаться вручением подарков и призов.
Кроме главного 18-метрового новогоднего дерева, в городке установлены ледяные фигуры, горки, детский лабиринт и стилизованная копия фонтана из сквера имени Дзержинского.
Аллея, ведущая к круглому озеру, частично освещена красивой световой инсталляцией в виде «капающих» световых сосулек. Так же в парке работают два новогодних катка. Один из них расположен у СК «Юность» по улице Богдана Хмельницкого, второй – у СК «Красная звезда» по улице Масленникова.