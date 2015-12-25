Зверское убийство – взрывчатку подмешали в еду. Мучения сняли на видео

На острове Врангеля повар подложил взрывпакет в корм, предназначенный для белой медведицы. Затем мучения животного сняли на видео и выложили в Интернет.
Видео 18+ (шокирующие кадры!)
После того, как кадры были обнародованы, происшествием заинтересовались правоохранительные органы Чукотского автономного округа. Проводится проверка.
Жестокое убийство белой медведицы потрясло очень многих людей – садиста потребовали привлечь к уголовной ответственности. Как сообщают СМИ, повар сначала прикармливал медведицу, а затем дал ей вместе с пищей взрывпакет.
На сайте Change.org размещена петиция с требованием «Наказать виновных за мучительное издевательство над белой медведицей на острове Врангеля»
В петиции, в частности, говориться, что после взрыва животное получила страшнейшие ранения, долго металось и истекало кровью. Видео с мучениями животного было опубликовано в общем доступе.
Взрывчатку в корм животного подложил повар полярной станции. Он давно подкармливал медведицу. Вместе с ней иногда приходил медвежонок. Жвотные мирно забирали еду и уходили.