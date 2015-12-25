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Зверское убийство – взрывчатку подмешали в еду. Мучения сняли на видео

25 декабря 2015, 08:28
Не люди, а звери.

На острове Врангеля повар подложил взрывпакет в корм, предназначенный для белой медведицы. Затем мучения животного сняли на видео и выложили в Интернет.

Видео 18+ (шокирующие кадры!)

После того, как кадры были обнародованы, происшествием заинтересовались правоохранительные органы Чукотского автономного округа. Проводится проверка.

Жестокое убийство белой медведицы потрясло очень многих людей – садиста потребовали привлечь к уголовной ответственности. Как сообщают СМИ, повар сначала прикармливал медведицу, а затем дал ей вместе с пищей взрывпакет.

На сайте Change.org размещена петиция с требованием «Наказать виновных за мучительное издевательство над белой медведицей на острове Врангеля»

В петиции, в частности, говориться, что после взрыва животное получила страшнейшие ранения, долго металось и истекало кровью. Видео с мучениями животного было опубликовано в общем доступе.

Взрывчатку в корм животного подложил повар полярной станции. Он давно подкармливал медведицу. Вместе с ней иногда приходил медвежонок. Жвотные мирно забирали еду и уходили.

#Новости#Главное#Шок#Общество
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