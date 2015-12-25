Город55
ГлавноеВсе новости

Жаркая зима в Омске: лужи, дожди и плюсовая температура

25 декабря 2015, 11:05
Погода на выходные.

Когда в Омск вернутся морозы, трудно сказать. Пока что в регионе – жаркая зима. В предстоящую субботу граждан ожидает дождь и +1 градус за окном, однако на следующий день, в воскресенье, немного похолодает.

На улице не май месяц, тем не менее, горожане тонут в лужах и мокнут под дождем:

«У нас зима? Жарко так, что ветровку ношу. Погода удивляет. В декабре тонем в лужах и вязнем в рыхлом снегу. Еще и дождь этот».

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент на улице 0 градусов, пасмурно, без осадков. В течение дня ожидается температура от +1 до -4 градусов, местами возможен снег, туман, а также гололед и изморозь.

Завтра, 26 декабря, температура воздуха не изменится, будет идти снег, мокрый снег и дожди, на дорогах гололед. А вот уже в воскресенье, 27 декабря, в городе и области похолодает, возможны метель и снег разной интенсивности.

По данным Gismeteo, в субботу, 26 декабря, температура воздуха днем составит +1 градус, вечером 0 градусов. 27 декабря температура ночью останется прежней – 0 градусов, а днем и вечером упадет до -7…-10 градусов.

#Новости#Погода#Главное#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31