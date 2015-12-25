Жаркая зима в Омске: лужи, дожди и плюсовая температура

Когда в Омск вернутся морозы, трудно сказать. Пока что в регионе – жаркая зима. В предстоящую субботу граждан ожидает дождь и +1 градус за окном, однако на следующий день, в воскресенье, немного похолодает.
На улице не май месяц, тем не менее, горожане тонут в лужах и мокнут под дождем:
«У нас зима? Жарко так, что ветровку ношу. Погода удивляет. В декабре тонем в лужах и вязнем в рыхлом снегу. Еще и дождь этот».
По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент на улице 0 градусов, пасмурно, без осадков. В течение дня ожидается температура от +1 до -4 градусов, местами возможен снег, туман, а также гололед и изморозь.
Завтра, 26 декабря, температура воздуха не изменится, будет идти снег, мокрый снег и дожди, на дорогах гололед. А вот уже в воскресенье, 27 декабря, в городе и области похолодает, возможны метель и снег разной интенсивности.
По данным Gismeteo, в субботу, 26 декабря, температура воздуха днем составит +1 градус, вечером 0 градусов. 27 декабря температура ночью останется прежней – 0 градусов, а днем и вечером упадет до -7…-10 градусов.