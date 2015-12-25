Запад напуган – РФ возвращает былую мощь, наращивая мировое влияние

Россия успешно демонстрирует укрепление своего военного потенциала и использует его на мировой арене в своих интересах. Данные выводы сделаны авторы публикации
Авторы отмечают, что укреплённый Россией военный потенциал помог утвердиться на мировой арене с энергией, которой не было со времен окончания «холодной войны», что и привело к возникновению напряженности в отношении с Западом.
Изданием отмечается серьезный рост оборонного бюджета РФ, который в 2015 году увеличился на 11 миллиардов долларов в сравнении с предыдущим годом. Тем не менее, аналитики прогнозируют замедления данной динамики из-за непростого экономического положения, вызванного отчасти санкциями Запада и падением цен на нефть.
В публикации имеются сведения о программе модернизации военных сил России, приводятся слова одного из местных экспертов, который заявил, что в технологическом плане РФ догоняет Запад.
Кроме того, обращается внимание на тот факт, что российской стороной осуществляется мобилизация группировок более чем из 100 тысяч служащих. По мнению авторов статьи, это происходит для подготовки войск, которая необходима для демонстрации военной мощи остальному миру.
Также американским изданием приводятся последнии случаи использования российских ВС за границей, в частности речь идет об операции ВКС РФ в Сирии. Помимо этого, отмечается инвестирование средств в военные базы, расположенные в Арктике, строительство новых, расширение имеющихся.
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Фото в тексте: nytimes.com