За чертой бедности может оказаться треть населения России

Нынешний экономический кризис в России сопровождается самым серьезным ростом бедности и спадом доходов домохозяйств за последние 15 лет. Согласно прогнозам аналитиков, следует ожидать дальнейшего падения качества и уровня граждан.
Эксперты РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ), АЦ (Аналитического центра при правительстве РФ), ЦМАКПа (Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования), Всемирного банка сошлись во мнении, что в России официальный уровень бедности будет увеличиваться в 2015 и в 2016 годах до 16%, сообщает издание «
В грядущем году наша страна по уровню бедности может перечеркнуть все позитивные сдвиги последнего десятилетия, вернувшись к ситуации 2005 года. Нынешний год ознаменовался сильным падением пенсий и зарплат, а также увеличением неполной занятости, отмечается, что данные тенденции продолжат свое существование и в 2016 году.
Аналитики РАНХиГС отмечают, что нынешнее состояние России может быть не похожим на кризис, но на деле сейчас это является кризисом, который не носит драматичного и острого характера.
Согласно оценкам РАНХиГС и АЦ, «армию бедных в обозримом будущем» может пополнить от 30 до 50% населения – в первую очередь, занятые неполный рабочий день, пенсионеры и их семьи.
По данным Росстата с января по сентябрь текущего года число бедных в РФ достигло 20,3 миллиона человек, годом ранее за аналогичный период времени таковых насчитывалось 18 миллионов человек.
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