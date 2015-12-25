За чертой бедности может оказаться треть населения России

В грядущем году наша страна по уровню бедности может перечеркнуть все позитивные сдвиги последнего десятилетия, вернувшись к ситуации 2005 года. Нынешний год ознаменовался сильным падением пенсий и зарплат, а также увеличением неполной занятости, отмечается, что данные тенденции продолжат свое существование и в 2016 году.