В РФ вводятся новые правила обмена валюты – на граждан заведут досье

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При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей все останется по-прежнему. Если потребуется обменять суммарно больше, чем 15 тысяч рублей, то клиенту необходимо будет предоставить паспорт, а банк заполнит на него специальную анкету.
«Действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 тысяч рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте. Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность. Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете (досье), которую оформляет в соответствии с положением Банка России № 499-П различными способами», - говорится в сообщении ЦБ.
Уточняется, что по закону гражданин не обязан сам заполнять анкеты. И положение не требует от банков проводить дополнительную идентификацию клиентов, кроме случаев, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ранее информагентства сообщали, что с понедельника, 28 декабря, банки будут обязаны проводить процедуру полной идентификации при совершении любых операций по купле-продаже валюты.