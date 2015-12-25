Город55
ГлавноеВсе новости

В РФ вводятся новые правила обмена валюты – на граждан заведут досье

25 декабря 2015, 09:15
Система идентификации клиентов.

Сайт Banki.ru публикует информацию о новых правилах идентификации россиян, которые решат обменять валюту в банках. ЦБ уточняет, что новые правила не будут создавать дополнительных сложностей.

При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей все останется по-прежнему. Если потребуется обменять суммарно больше, чем 15 тысяч рублей, то клиенту необходимо будет предоставить паспорт, а банк заполнит на него специальную анкету.

«Действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 тысяч рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте. Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность. Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете (досье), которую оформляет в соответствии с положением Банка России № 499-П различными способами», - говорится в сообщении ЦБ.

Уточняется, что по закону гражданин не обязан сам заполнять анкеты. И положение не требует от банков проводить дополнительную идентификацию клиентов, кроме случаев, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее информагентства сообщали, что с понедельника, 28 декабря, банки будут обязаны проводить процедуру полной идентификации при совершении любых операций по купле-продаже валюты.

#Новости#Главное#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31