В РФ вводятся новые правила обмена валюты – на граждан заведут досье

«Действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 тысяч рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте. Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность. Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете (досье), которую оформляет в соответствии с положением Банка России № 499-П различными способами», - говорится в сообщении ЦБ.