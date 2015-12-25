В Омске в ДТП погибли трое, возбуждены уголовные дела

Следственный отдел СУ УМВД России по Омской области расследует два уголовных дела, возбужденных после кровавых ДТП, произошедших в городе 23 декабря 2015 года.
Первое из них – в среду около трех часов ночи в Центральном округе на пересечении улиц Герцена и 24-я Северная произошло столкновение грузового автомобиля «HOWO» и «Лады Приора». На месте погибли два человека – пассажиры легковой машины.
Доследственная проверка показала, что автоавария произошла при неблагоприятной погоде, также – на перекрестке не работал светофор. Кроме того, выяснилось, что 18-летняя девушка-водитель получила права в октябре 2015 года. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ведется следствие, устанавливаются очевидцы.
Второе ДТП с жертвами произошло в Омске также 23 декабря, но уже в Советском округе. На улице Заозерная столкнулись два автомобиля. На месте происшествия скончался пассажир а/м «Hyundai Solaris», другой был травмирован. Водителю данного автомобиля также была оказана медпомощь.
Предварительная проверка выявила наличие следов алкоголя в крови у водителя «Hyundai Solaris». Водитель второй иномарки был трезв.
В отношении нетрезвого омича, управлявшего машиной «Hyundai» возбуждено уголовное дело по статье, связанной с нарушением ПДД, «лицом, находившимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»
Госавтоинспекция советует всем: при движении на дорогах учитывать неблагоприятные погодные условия – снегопад и гололед. Соблюдать ПДД и по возможности отказаться от ночных поездок, особенно при плохом самочувствии, тем более - в состоянии опьянения.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области