В Омске в ДТП погибли трое, возбуждены уголовные дела

Доследственная проверка показала, что автоавария произошла при неблагоприятной погоде, также – на перекрестке не работал светофор. Кроме того, выяснилось, что 18-летняя девушка-водитель получила права в октябре 2015 года. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ведется следствие, устанавливаются очевидцы.