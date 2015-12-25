В новогоднюю ночь россияне занимаются этим 45 минут

В преддверии активной фазы встречи Нового года, компания Яндекс опубликовала исследование, напрямую этого касающееся. Российский интернет-гигант проанализировал наиболее актуальные запросы граждан РФ, а также время, которое они тратят в новогоднюю ночь на серфинг в сети Интернет.
31 декабря активность пользователей в сети по сравнению с обычными будними или праздничными днями резко падает. Объем запросов снижается где-то на 25 процентов. Граждане завершают последние приготовления к новогодней ночи, а также начинают праздновать.
Примерно за пять минут до боя курантов число запросов в сети начинает резко снижаться. Это происходит попеременно во всех часовых поясах страны. Затем через 40 минут трафик контакта с Яндексом восстанавливается. Таким образом, россияне празднуют начало Нового года в среднем около 45 минут.
Отмечено также, что каждый шестой запрос в поиске Яндекса 31 декабря непосредственно связан с новогодней тематикой. Это – рецепты блюд, идеи для подарков,
Наименее популярным в преддверии нового года становятся запросы, связанные с учебой или работой. Так же россиян интересуют музыка в сети или телешоу.
Схема: yandex.ru/company