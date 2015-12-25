В новогоднюю ночь россияне занимаются этим 45 минут

Примерно за пять минут до боя курантов число запросов в сети начинает резко снижаться. Это происходит попеременно во всех часовых поясах страны. Затем через 40 минут трафик контакта с Яндексом восстанавливается. Таким образом, россияне празднуют начало Нового года в среднем около 45 минут.