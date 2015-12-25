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Тойота врезалась в автобус в Омске: авто раскурочено, погиб водитель

25 декабря 2015, 09:46
Видео очевидца.

В редакцию [email protected] очевидец прислал сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Ленинском округе.

«Серьёзная авария. Легковой автомобиль и автобус ПАЗ».

В пресс-службе УМВД России по Омской области пояснили, что об автоаварии с участием автобуса и легкового автомобиля сообщили в дежурную часть ночью. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Carina, женщина 1959 года рождения, во время движения по дороге со стороны улицы 14-й Чередовой в направлении улицы 2-й Путевой не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автобусом ПАЗ под управлением мужчины 1967 года рождения.

В результате ДТП водитель легковой машины скончалась на месте. На момент происшествия в салоне общественного транспорта находились около 20 пассажиров. Из них никто не обратился к медикам. Проводится проверка.



Фото: скриншот из видео

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