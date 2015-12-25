Тойота врезалась в автобус в Омске: авто раскурочено, погиб водитель

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Carina, женщина 1959 года рождения, во время движения по дороге со стороны улицы 14-й Чередовой в направлении улицы 2-й Путевой не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автобусом ПАЗ под управлением мужчины 1967 года рождения.