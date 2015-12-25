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Театральная Россия в онлайн-трансляциях

25 декабря 2015, 16:38
Театральная Россия в онлайн-трансляциях

При поддержке Министерства культуры РФ, Полномочного представителя президента РФ в ЦФО, Министерства образования представляем новый проект «Театральная Россия».

Проект «Театральная Россия» создан и реализуется благотоворительным фондом «Мир и гармония» под руководством Эльмиры Щербковой при поддержке Министерства культуры РФ, Полномочного представителя президента РФ в ЦФО, региональными и областными Администрациями. В основе «Театральной России» лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в онлайн режиме. Посредством высокоскоростного интернета и современных технологий еженедельно осуществляется прямая трансляция спектаклей̆ лучших столичных театров на экраны кинозалов в различных городах России. Сейчас театрами-партнерами «Театральной России» являются МХТ им. А.П. Чехова и Московский театр «Современник».

Представляем вашему вниманию:
26 декабря 2015 спектакль «Детский альбом» (он-лайн трансляция)
19 января 2016 Театр им. Евгения Вахтангова – спектакль «Дядюшкин сон» (он-лайн трансляция)
27 января 2016 Московский театр «Современник» - спектакль «Горе от ума» (он-лайн трансляция)

НЕВАФИЛЬМ EMOTION – кинопрокатное подразделение компании «Невафильм», которое с 2008 года занимается дистрибуцией креативного контента: мировых оперных и балетных постановок, классических и рок концертов, танцевальных шоу, образовательных и развлекательных документальных фильмов. Также компания организует киноакции и прямые трансляции в цифровых кинотеатрах. Каждый месяц НЕВАФИЛЬМ EMOTION предлагает новейшие постановки современных звезд классической сцены лучших мировых театров – Royal Opera House, EglishNationalOpera, Сиднейской оперы. Особое внимание уделяется прямым трансляциям с оперных премьер лучших европейских театров.

Представляем вашему вниманию:
24 декабря 2015 концерт - «Паваротти и друзья: дуэты»
07 января 2016 балет - «Щелкунчик»

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Представляем вашему вниманию:
30 декабря 2015 - «Доктор Кто: мужья Ривер Сонг» (субтитры)
4,5 января 2016 - «Шерлок: безобразная невеста» (субтитры)

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