Театральная Россия в онлайн-трансляциях

При поддержке Министерства культуры РФ, Полномочного представителя президента РФ в ЦФО, Министерства образования представляем новый проект «Театральная Россия».
Проект «Театральная Россия» создан и реализуется благотоворительным фондом «Мир и гармония» под руководством Эльмиры Щербковой при поддержке Министерства культуры РФ, Полномочного представителя президента РФ в ЦФО, региональными и областными Администрациями. В основе «Театральной России» лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в онлайн режиме. Посредством высокоскоростного интернета и современных технологий еженедельно осуществляется прямая трансляция спектаклей̆ лучших столичных театров на экраны кинозалов в различных городах России. Сейчас театрами-партнерами «Театральной России» являются МХТ им. А.П. Чехова и Московский театр «Современник».
Представляем вашему вниманию:
26 декабря 2015 спектакль
19 января 2016 Театр им. Евгения Вахтангова – спектакль
27 января 2016 Московский театр «Современник» - спектакль
НЕВАФИЛЬМ EMOTION – кинопрокатное подразделение компании «Невафильм», которое с 2008 года занимается дистрибуцией креативного контента: мировых оперных и балетных постановок, классических и рок концертов, танцевальных шоу, образовательных и развлекательных документальных фильмов. Также компания организует киноакции и прямые трансляции в цифровых кинотеатрах. Каждый месяц НЕВАФИЛЬМ EMOTION предлагает новейшие постановки современных звезд классической сцены лучших мировых театров – Royal Opera House, EglishNationalOpera, Сиднейской оперы. Особое внимание уделяется прямым трансляциям с оперных премьер лучших европейских театров.
Представляем вашему вниманию:
24 декабря 2015 концерт -
07 января 2016 балет -
Британские сериалы в кино. Этой зимой смотрите на экранах кинотеатров показы новых рождественских эпизодов двух самых популярных телесериалов ВВС!
Только в кинотеатрах у зрителей будет возможность увидеть эксклюзивные материалы, снятые специально для показов на большом экране.
Представляем вашему вниманию:
30 декабря 2015 -
4,5 января 2016 -
Билеты уже в продаже!
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