Театральная Россия в онлайн-трансляциях

Проект «Театральная Россия» создан и реализуется благотоворительным фондом «Мир и гармония» под руководством Эльмиры Щербковой при поддержке Министерства культуры РФ, Полномочного представителя президента РФ в ЦФО, региональными и областными Администрациями. В основе «Театральной России» лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в онлайн режиме. Посредством высокоскоростного интернета и современных технологий еженедельно осуществляется прямая трансляция спектаклей̆ лучших столичных театров на экраны кинозалов в различных городах России. Сейчас театрами-партнерами «Театральной России» являются МХТ им. А.П. Чехова и Московский театр «Современник».