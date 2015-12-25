Стало известно, с кем Владимир Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что Владимир Путин будет встречать Новый год традиционно в кругу семьи, до 6 января крупных мероприятие не запланировано. Не уточнялось идет речь о Ново-Огарево или о другой резиденции. К данному моменту график работы главы государства распланирован до 30 декабря включительно, сообщает ТАСС .