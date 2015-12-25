Стало известно, с кем Владимир Путин встретит Новый год

Стали известны планы Владимира Путина на грядущий Новый год, которыми поделился с журналистами Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что Владимир Путин будет встречать Новый год традиционно в кругу семьи, до 6 января крупных мероприятие не запланировано. Не уточнялось идет речь о Ново-Огарево или о другой резиденции. К данному моменту график работы главы государства распланирован до 30 декабря включительно, сообщает
Кроме того, сегодня состоялось совместного заседание Президента РФ, оргкомитета «Россия-2018» и президентского совета по спорту. Владимир Путин поручил усилить наказание за нарушение правил поведения на стадионе, рассмотреть вопрос продажи алкоголя на стадионах, что могло бы помочь привлечь новых спонсоров.
Помимо этого, главой государство было отдано поручение о создании законопроекта, по которому тотализаторы и букмекерские конторы будут направлять часть прибыли на финансирование спорта, сообщается на сайте Президента РФ.
Также было отдано поручение об утверждении плана подготовки футбольной сборной России к домашнему чемпионату мира, который пройдет в 2018 году.
Фото: kremlin.ru