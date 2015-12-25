Путин поставил перед Омском важную задачу

Глава региона уточнил, что самым важным постулатом в выступлении Путина стало создание лучшей в мире системы образования в ближайшие 10 лет: работа с одаренными детьми, строительство и реконструкция школ, доступный Интернет в образовательных учреждениях, обновление материальной базы, повышение квалификации учителей и ликвидация административных барьеров для работы педагогов, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.