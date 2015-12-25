Путин поставил перед Омском важную задачу

Виктор Назаров принял участие в заседании Государственного Совета, организованное Владимиром Путиным. На встрече президент поставил перед регионами задачи в сфере образования.
Глава региона уточнил, что самым важным постулатом в выступлении Путина стало создание лучшей в мире системы образования в ближайшие 10 лет: работа с одаренными детьми, строительство и реконструкция школ, доступный Интернет в образовательных учреждениях, обновление материальной базы, повышение квалификации учителей и ликвидация административных барьеров для работы педагогов, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.
На данный момент местные школы подключены Интернету, располагают современным оборудованием, в последние два года реконструируются спортивные залы в сельских учреждениях. Вдобавок область вошла в десятку лучших по итогам участия в социально значимых мероприятиях, спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности.
Продолжается внедрение современных программ подготовки и повышения квалификации учителей. В 2016 году регион приступит к разработке региональной модели профессионального стандарта педагога. К тому же улучшаются оснащенность школ инфраструктурой и условия технической безопасности.