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Путин поставил перед Омском важную задачу

25 декабря 2015, 13:09
На ближайшие 10 лет.

Виктор Назаров принял участие в заседании Государственного Совета, организованное Владимиром Путиным. На встрече президент поставил перед регионами задачи в сфере образования.

Глава региона уточнил, что самым важным постулатом в выступлении Путина стало создание лучшей в мире системы образования в ближайшие 10 лет: работа с одаренными детьми, строительство и реконструкция школ, доступный Интернет в образовательных учреждениях, обновление материальной базы, повышение квалификации учителей и ликвидация административных барьеров для работы педагогов, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.

На данный момент местные школы подключены Интернету, располагают современным оборудованием, в последние два года реконструируются спортивные залы в сельских учреждениях. Вдобавок область вошла в десятку лучших по итогам участия в социально значимых мероприятиях, спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности.

Продолжается внедрение современных программ подготовки и повышения квалификации учителей. В 2016 году регион приступит к разработке региональной модели профессионального стандарта педагога. К тому же улучшаются оснащенность школ инфраструктурой и условия технической безопасности.

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