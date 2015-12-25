Падение снега и льда на головы прохожих у торгового комплекса в Омске

«24 декабря, около 18:30, у Триумфа на людей падают сосульки со снегом. Женщина с мужчиной еле успели отскочить. Подошли к охраннику, он выбежал, посмотрел. Думали, дорожку огородят тележками. В течение минут 15 вообще никак не пытались обезопасить покупателей. Люди там как шли, так и шли. Работник в характерной желтой жилетке просто смотрел на всё это. Перед другой девушкой там же упала еще одна льдина. Всё это происходило с громким треском. Я посмотрела вверх – там вообще полный кошмар. И снег, и сосульки висели и на верхнем, и на нижнем карнизе»