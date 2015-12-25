Омичи получат бесплатные лыжи и коньки в парке

Горожане ждут праздника в преддверии Нового года, поэтому в воскресенье в парке «Зеленый остров» пройдет мероприятие. Конечно же, там будет и ёлка с Дедом Морозом. Приятным бонусом станет то, что омичи смогут бесплатно взять в прокат коньки и лыжи.