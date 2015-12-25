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Омичи получат бесплатные лыжи и коньки в парке

25 декабря 2015, 18:04
Интересные выходные.

Горожане ждут праздника в преддверии Нового года, поэтому в воскресенье в парке «Зеленый остров» пройдет мероприятие. Конечно же, там будет и ёлка с Дедом Морозом. Приятным бонусом станет то, что омичи смогут бесплатно взять в прокат коньки и лыжи.

27 декабря в 12:00 жителей зовут на новогоднюю ёлку в парк. Для гостей организована обширная развлекательная программа. Дети смогут поучаствовать в веселых стартах и конкурсах, также для любителей состязаний пройдут эстафеты. Кроме того, на спортивном празднике выступят различные творческие коллективы, для горожан подготовят концертные номера, сообщила пресс-служба департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска (телефон (381-2) 20-03-07).

Изюминкой мероприятия станут показательные выступления фигуристов-воспитанников отделения фигурного катания СДЮСШОР № 35. Не обойдется все это действо без участия Деда Мороза и Снегурочки. С ними можно будет сфотографироваться, поиграть и побеседовать. С 12:00 до 13:00 будет организован бесплатный прокат коньков и лыж.

Фото: иллюстрация

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