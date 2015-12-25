Новая сделка Авангарда – форвард в обмен на голкипера

Хоккейное издание сообщает, что состав «ястреба» может пополниться голкипером казанского «Ак Барса» Эмилем Гариповым, кто проследует в обратном направлении из Омска в Казань пока неизвестно, предполагается, что это будет кто-нибудь из форвардов «Авангарда».