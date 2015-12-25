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Новая сделка Авангарда – форвард в обмен на голкипера

25 декабря 2015, 13:40
Усиление состава.

Стало известно, что до дедлайна руководство омского «Авангарда» планирует усиление последнего рубежа, сообщает портал «Хоккейная правда».

Хоккейное издание сообщает, что состав «ястреба» может пополниться голкипером казанского «Ак Барса» Эмилем Гариповым, кто проследует в обратном направлении из Омска в Казань пока неизвестно, предполагается, что это будет кто-нибудь из форвардов «Авангарда».

В текущем сезоне 24-лений вратарь провел за казанцев 27 игр, отстояв «на ноль» лишь однажды. При проценте отраженных бросков равном 92,6, Гарипов пропускает в среднем 1,95 шайб за игру.

В составе омской команды самый высокий процент отраженных бросков у Доминика Фурха – 92,8%, при 1,89 шайбы в среднем пропущенных за игру. При этом в активе чешского вратаря «ястребов» уже 5 «сухих» матчей.

Находящийся на данный момент в лазарете 20-летний Денис Костин отыграл за «ястребов» 12 встреч. Его показатель отраженных бросков составляет 92,2%


Фото: hawk.ru

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