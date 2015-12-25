Новая сделка Авангарда – форвард в обмен на голкипера

Стало известно, что до дедлайна руководство омского «Авангарда» планирует усиление последнего рубежа, сообщает портал «
Хоккейное издание сообщает, что состав «ястреба» может пополниться голкипером казанского «Ак Барса» Эмилем Гариповым, кто проследует в обратном направлении из Омска в Казань пока неизвестно, предполагается, что это будет кто-нибудь из форвардов «Авангарда».
В текущем сезоне 24-лений вратарь провел за казанцев 27 игр, отстояв «на ноль» лишь однажды. При проценте отраженных бросков равном 92,6, Гарипов пропускает в среднем 1,95 шайб за игру.
В составе омской команды самый высокий процент отраженных бросков у Доминика Фурха – 92,8%, при 1,89 шайбы в среднем пропущенных за игру. При этом в активе чешского вратаря «ястребов» уже 5 «сухих» матчей.
Находящийся на данный момент в лазарете 20-летний Денис Костин отыграл за «ястребов» 12 встреч. Его показатель отраженных бросков составляет 92,2%
Фото: hawk.ru