Минобороны РФ запустило ракету на территорию соседнего государства

Российский полигон «Красный Яр», предназначенный для испытания элементов боевого оснащения баллистических ракет, является уникальным. Его измерительный комплекс и испытательные трассы позволяют осуществлять испытания боевого оснащения, которое способно на преодоление систем ПВО, по всем диапазонам возможных условий его доставки к целям.