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Минобороны РФ запустило ракету на территорию соседнего государства

25 декабря 2015, 11:36
РК «Тополь» в действии.

Накануне, 24 декабря в 23 часа 55 минут по омскому времени, боевым расчетом стратегического назначения был осуществлён пуск МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) РС-12М «Тополь»

Испытательный пуск проходил в Астраханской области на государственном полигоне «Красный Яр». Целью данного запуска было испытание перспективного боевого оснащения МБР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Испытания прошли успешно, учебная ракета поразила цель с заданной точностью на полигоне «Сары-Шаган» в республике Казахстан.

Российский полигон «Красный Яр», предназначенный для испытания элементов боевого оснащения баллистических ракет, является уникальным. Его измерительный комплекс и испытательные трассы позволяют осуществлять испытания боевого оснащения, которое способно на преодоление систем ПВО, по всем диапазонам возможных условий его доставки к целям.

Пуски ракет, направленные на испытание тех или иных боевых блоков, комплексов прорыва ПРО, с полигона «Красный Яр» осуществляются на регулярной основе. Ранее подобный запуск проводился в ноябре 2015, испытывался новый боевой блок.


Фото: mil.ru

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