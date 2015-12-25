Минобороны РФ запустило ракету на территорию соседнего государства

Накануне, 24 декабря в 23 часа 55 минут по омскому времени, боевым расчетом стратегического назначения был осуществлён пуск МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) РС-12М «Тополь»
Испытательный пуск проходил в Астраханской области на государственном полигоне «Красный Яр». Целью данного запуска было испытание перспективного боевого оснащения МБР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Испытания прошли успешно, учебная ракета поразила цель с заданной точностью на полигоне «Сары-Шаган» в республике Казахстан.
Российский полигон «Красный Яр», предназначенный для испытания элементов боевого оснащения баллистических ракет, является уникальным. Его измерительный комплекс и испытательные трассы позволяют осуществлять испытания боевого оснащения, которое способно на преодоление систем ПВО, по всем диапазонам возможных условий его доставки к целям.
Пуски ракет, направленные на испытание тех или иных боевых блоков, комплексов прорыва ПРО, с полигона «Красный Яр» осуществляются на регулярной основе. Ранее подобный запуск проводился в ноябре 2015, испытывался новый боевой блок.
Фото: mil.ru