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Истребитель замечен в районе омского аэропорта

25 декабря 2015, 17:19
Нестандартная ситуация.

Очевидец сообщает редакции о своем наблюдении (информация предварительная!):

«Здравствуйте, сегодня примерно в 16:20 с омского аэропорта взлетел истребитель, фото нет, так как была большая скорость полета»

Это, напомним, на первый раз, когда в Омском аэропорту жители города замечают посадку и скоростной взлет истребителя.

Сообщения ранее были опубликованы в 2013 году. Тогда, в августе, в аэропорту Омска совершил посадку один военный самолет, а в следующем месяце, в сентябре, их было уже два. Фото и видео с места событий:




Начиная с 2014 года, военные истребители перестали быть доступны для фотоаппаратов очевидцев. Сообщения в редакцию поступали, но отмечалось, что:

«Был реактивный звук, как обычно, а потом он заложил мертвую петлю и очень быстро взлетел вверх, как ракета. Никто даже не успел сфотографировать, все стояли на светофоре и смотрели»


Фото и видео: архив рубрики «Вы – очевидец!» за предыдущие годы

#Новости#Главное#Оружие#Технологии#Город
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