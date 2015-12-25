Истребитель замечен в районе омского аэропорта

Очевидец сообщает редакции о своем наблюдении (информация предварительная!):
«Здравствуйте, сегодня примерно в 16:20 с омского аэропорта взлетел истребитель, фото нет, так как была большая скорость полета»
Это, напомним, на первый раз, когда в Омском аэропорту
Сообщения ранее были опубликованы в 2013 году. Тогда, в августе, в аэропорту Омска совершил посадку один военный самолет, а в следующем месяце, в сентябре, их было уже два. Фото и видео с места событий:
Начиная с 2014 года, военные истребители перестали быть доступны для фотоаппаратов очевидцев. Сообщения в редакцию поступали, но отмечалось, что:
«Был реактивный звук, как обычно, а потом он заложил мертвую петлю и очень быстро взлетел вверх, как ракета. Никто даже не успел сфотографировать, все стояли на светофоре и смотрели»
Фото и видео: архив рубрики «Вы – очевидец!» за предыдущие годы