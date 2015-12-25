Голая Волочкова сфотографировалась в постели с игрушкой

Известная балерина, актриса, певица и общественный деятель Анастасия Волочкова продолжает удивлять своих поклонников и вызывать возмущение со стороны недоброжелателей. В основном такие бурные чувства у людей рождаются после публикации различного рода фотоснимков на страницах Волочковой в социальных сетях. Творческая деятельность на сцене у Насти проходит в значительно более спокойном русле.