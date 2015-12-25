Голая Волочкова сфотографировалась в постели с игрушкой

Известная балерина, актриса, певица и общественный деятель Анастасия Волочкова продолжает удивлять своих поклонников и вызывать возмущение со стороны недоброжелателей. В основном такие бурные чувства у людей рождаются после публикации различного рода фотоснимков на страницах Волочковой в социальных сетях. Творческая деятельность на сцене у Насти проходит в значительно более спокойном русле.
Так вот, недавно Анастасия отметилась новой серией снимков. Некоторые из них, по уже сложившейся традиции, снова более откровенны, чем обычно.
Сначала Настя не удержалась, и сфотографировалась обнаженной в своей постели. Большая часть роскошного тела балерины скрывает одеяло, а не менее роскошную грудь – забавная игрушка, обезьянка, символ 2016 года, и громадный букет белых роз.
Эта фотография по меркам Волочковой более, чем целомудренная. Особенно, если вспомнить ее скандальные «выходки» на тропическом пляже или в русской бане.
Кроме «кофе в постель», Волочкова устроила еще и костюмированную фотосессию, показав сценический наряд в стиле «садо-мазо». Не все подписчики на это отреагировали культурно. Анастасия, она такая, - вызывающе красивая. И не стремится этого скрывать.