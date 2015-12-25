Фото женщины президента – блондинка поразила всех своим пятым номером

Кстати, фотографии разлетелись по сети с легкой руки главного редактора «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Именно он первым разместил пост на своей странице в Twitter, пояснив следующее: «Президент Хорватии... А так подумать: Хорватия – хорошая страна. И люди там хорошие. Очень. Ну и президент»