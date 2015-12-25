Фото женщины президента – блондинка поразила всех своим пятым номером

Интернет-сообщество активно обсуждает эффектный выход на пляж «президента Хорватии» Колинды Грабар-Китарович (Kolinda Grabar-Kitarovic). Блондинка действительно поражает своими колоритными формами «пятого размера».
Кстати, фотографии разлетелись по сети с легкой руки главного редактора «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Именно он первым разместил пост на своей странице в Twitter, пояснив следующее: «Президент Хорватии... А так подумать: Хорватия – хорошая страна. И люди там хорошие. Очень. Ну и президент»
После того, как Колинда Грабар-Китарович неожиданно для себя стала звездой социальных сетей, выяснилось, что на фото вовсе не она, а американская актриса и модель Николь «Коко» Остин (Nicole Austin), как две капли похожая на хорватского политика.
Настоящая Колинда Грабар-Китарович тоже женщина симпатичная, но её красота не столь публична, хотя в объектив на пляже она тоже попадала. Но в более «скромном» купальнике.
То, что Алексей Алексеевич обмишурился, заметил украинский журналист Антон Комаров, написавший на своей странице в Facebook, что «не часто удается поправить самого Венедиктова». Далее Антон запостил коллаж с фотографиями Колинды Грабар-Китарович. Действительно, очень похожи.