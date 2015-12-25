Доллар за 90 рублей – полномасштабный кризис экономики РФ

Эксперты, опрошенные агентством
Подавляющее большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, а именно 17 из 20, убеждены, что погружение экономики России в полномасштабный кризис возможно лишь при преодолении отметки 90 рублей за доллар.
Рубль в текущем месяце стала слабее к доллару на 6%, что является одним из худших результатов среди валют развивающегося рынка. 17 из 23 экономистов выразили мнение, что в ближайшее время будут использоваться валютные инвестиции в качестве антикризисного механизма.
Стоит напомнить, что годом ранее, 16 декабря 2014 года, произошел провал российской валюты, доллар стоил более 80 рублей, евро свыше 100 рублей. На бирже этот день прозвали «черным вторником». По состоянию на 24 декабря курс евро составляет 77,2 рубля, доллара – 70,5 рубля.
Экспертами отмечается, что курс рубля продолжит свое снижение по отношению к доллару, более того есть вероятность обновления достигнутого года назад минимума, но экономике РФ это едва ли нанесет непоправимый вред.
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Фото в тексте: ЦБ РФ