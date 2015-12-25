Для удобства омичей откроют две новые остановки у гипермаркета

В Кировском округе Омска появятся новые остановки общественного транспорта. Им дали временное название «Жилой комплекс «Кристал»».
С 28 декабря граждане могут воспользоваться новыми остановочными комплексами. Их установят в двух направлениях по проспекту Комарова вблизи гипермаркета, расположенного на улице 70 лет октября,1, сообщила пресс-служба администрации Омска.
Директор департамента транспорта мэрии города Игорь Кожухов пояснил, что остановки организованы на участке по предложениям самих граждан. Теперь там будут останавливать автобусы №21, 24, 61 и троллейбусы №7, 16 для посадки и высадки пассажиров. Остановкам присвоено временное название «Жилой комплекс «Кристалл».