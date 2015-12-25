Девушка-водитель сбила ребенка на светофоре в Омске

Предварительно установлено, что 25-летняя женщина-водитель «Лады Калины» при движении по улице 24-й Северной со стороны улицы Орджоникидзе в направлении улицы Герцена сбила 11-летнего мальчика в районе дома №112. Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта.