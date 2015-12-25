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Девушка-водитель сбила ребенка на светофоре в Омске

25 декабря 2015, 16:11
Мальчик переходил дорогу.

Сегодня, 25 декабря, в дежурную часть ГИБДД сообщили о дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе. На место выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи.

Предварительно установлено, что 25-летняя женщина-водитель «Лады Калины» при движении по улице 24-й Северной со стороны улицы Орджоникидзе в направлении улицы Герцена сбила 11-летнего мальчика в районе дома №112. Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта.

В результате ДТП школьника госпитализировали. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства и причины случившегося.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#ДТП#Происшествия
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