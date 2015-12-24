Вынужденная посадка самолета – пассажиры застряли в Омске

В редакцию [email protected] гражданин прислал сообщение о задержке авиарейса в Москву. Самолет, на котором пассажиры должны были улететь с утра, совершил посадку в Тюмени из-за метеоусловий.
«Бунт в аэропорту. Пассажиры ждут вылета с 8-00, каждый час на протяжении 5 часов рейс откладывают... Пассажиры готовы брать представителя штурмом... Все самолеты других компаний в Москву из Омска улетели. Вопрос о компенсации за каждый час простоя в соответствии с законом о защите прав потребителя и правил перевозки пассажиров представитель компании обсуждать отказался! Все пассажиры, направляющиеся с Омска через Москву в другие города, опоздали на свои рейсы!»
В справочной аэропорта порталу Gorod55.ru пояснили, что самолет должен был приземлиться в Омске в 05:15 по местному времени, однако из-за метеоусловий командир экипажа решил совершить вынужденную посадку в аэропорту Тюмени – рисковать не стали. Самолет прилетел в город в 12:35, отправиться в Москву он должен с минуты на минуту. Представитель компании находится на борту, провожает пассажиров. Информацию о компенсации в справочной предоставить не смогли.