Вынужденная посадка самолета – пассажиры застряли в Омске

«Бунт в аэропорту. Пассажиры ждут вылета с 8-00, каждый час на протяжении 5 часов рейс откладывают... Пассажиры готовы брать представителя штурмом... Все самолеты других компаний в Москву из Омска улетели. Вопрос о компенсации за каждый час простоя в соответствии с законом о защите прав потребителя и правил перевозки пассажиров представитель компании обсуждать отказался! Все пассажиры, направляющиеся с Омска через Москву в другие города, опоздали на свои рейсы!»