В Омске спасены 8 автобусов с детьми – полицейские взяли удар на себя

Сегодня, 24 декабря, в 10:30 в дежурную часть полиции сообщили о столкновении трех машин, одна из которых патрульный автомобиль. Установлено, что два экипажа ДПС сопровождали колонну автобусов с детьми, то есть восемь автобусов «ПАЗ» и две «газели» – всего 138 детей.