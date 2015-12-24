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В Омске спасены 8 автобусов с детьми – полицейские взяли удар на себя

24 декабря 2015, 15:41
Угроза жизни.

Сегодня, 24 декабря, в 10:30 в дежурную часть полиции сообщили о столкновении трех машин, одна из которых патрульный автомобиль. Установлено, что два экипажа ДПС сопровождали колонну автобусов с детьми, то есть восемь автобусов «ПАЗ» и две «газели» – всего 138 детей.

Возле остановки транспорта «Микрорайон Входной» на Исилькульском тракте 27-летний водитель Toyota Carina попытался вклиниться в колонну при выезде с прилегающей территории, создавая реальную угрозу для жизни детей.

Патрульный экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Гольского Леонида и капитана полиции Посашкова Александра, не теряя времени, решили взять удар на себя, встав на пути между иномаркой и автобусом с детьми.

Столкновение все-таки произошло, однако автобус получил лишь механические повреждения, никто из детей не пострадал. Таким образом, благодаря действиям полицейских удалось избежать трагедии. После ДТП были организованы эвакуация маленьких пассажиров и осмотр медиками, которые подтвердили отсутствие травм. Прибывшая дополнительная машина ДПС продолжила сопровождение колонны. Детей разместили на свободных местах в других машинах. В отношении водителя возбудили административное делопроизводство по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ, предусматривающей лишение права управления.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: vk.com/55mvd

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