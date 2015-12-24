Труп у моста в Омске заметил прохожий

В Омске перед судом предстанет гражданин ближнего зарубежья, обвиняемый в убийстве мужчины без определенного места жительства. Труп последнего удалось обнаружить благодаря прохожему.
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего Шухрата Нишанова, обвиняемого в преступлении по статье «Убийство». По данным следствия, в августе текущего года в одной из квартир дома на улице 3-й Енисейской, мужчина после совместного распития спиртного с потерпевшим избил его во время ссоры и нанес смертельный удар ножом.
Чтобы скрыть содеянное обвиняемый обвязал тело, вынес на улицу испрятал в канализационной трубе рядом с мостом. Труп обнаружил прохожий спустя почти три недели – 17 сентября. Сотрудники полиции в течение суток установили личность погибшего, а вскоре задержали подозреваемого.
Гражданин признался в преступлении и дал подробные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным прокурорским заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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