Труп у моста в Омске заметил прохожий

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего Шухрата Нишанова, обвиняемого в преступлении по статье «Убийство». По данным следствия, в августе текущего года в одной из квартир дома на улице 3-й Енисейской, мужчина после совместного распития спиртного с потерпевшим избил его во время ссоры и нанес смертельный удар ножом.