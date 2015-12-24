Тело ребенка найдено в колодце под Омском – виновные амнистированы

Сегодня, 24 декабря, Таврический районный суд вынес приговор бывшему главе администрации Таврического городского поселения Эверту Эккерту и его бывшему заместителю Владимиру Ветошкину. Их признали виновными в преступлении по уголовной статье «Халатность, т.е. неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека».