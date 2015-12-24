Тело ребенка найдено в колодце под Омском – виновные амнистированы

В Омской области ребенок упал в колодец, припорошенный снегом, и погиб. Его тело нашли не сразу. Позже было возбуждено уголовное дело в отношении чиновников районной администрации. Суд вынес приговор, однако обвиняемые попали под амнистию.
Сегодня, 24 декабря, Таврический районный суд вынес приговор бывшему главе администрации Таврического городского поселения Эверту Эккерту и его бывшему заместителю Владимиру Ветошкину. Их признали виновными в преступлении по уголовной статье «Халатность, т.е. неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Установлено, что в поселке Таврическое есть множество бесхозяйных объектов водоснабжения, в том числе водопроводные колодцы, которые не обслуживаются положенным образом. Часть из них не имела крышек, что создавало реальную угрозу жизни людей.
Местные жители не раз обращались в районную администрацию по этому поводу, однако глава и его помощник никаких мер не приняли. Вдобавок чиновники проигнорировали прямое требование федерального закона о проведении в 2013году инвентаризации водопроводных сетей.
В итоге 21 марта 2014 года в открытый колодец, заметенный снегом и заполненный водой, упал ребенок. Его тело обнаружили только спустя три дня во время поисковых мероприятий. Свою вину фигуранты не признали.
Суд назначил Эверту Эккерту и Владимиру Ветошкину наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, однако от отбывания наказания они освобождены в связи с применением акта амнистии. Матери погибшего ребенка администрация Таврического городского поселения обязана выплатить 1 миллион рублей.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация