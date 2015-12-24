Продажа российского интернет-гиганта Яндекса

Бывший сотрудник компании «Яндекс» предпринял попытку продать похищенный им исходный код и алгоритмы «Яндекс.Поиска», стоимость которых составляет несколько миллиардов рублей.
Фрагменты исходного кода, отвечающие за выдачу поисковых запросов, были бы интересны многих компаниям, которые, имея эти данные, могли сделать так, чтобы их сайты попадали на первые позиции поисковых результатов.
Дмитрий Коробов, недавно осужденный на два года условно по статье «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну», не знал истинной ценности похищенных данных, злоумышленник оценил их в 25 тысяч долларов и 250 тысяч рублей. Вырученные средства бывший сотрудник российской компании планировал потратить на собственный стартап, сообщает сайт радиостанции «
По данным статистического ресурса LiveInternet, «Яндекс» в ноябре 2015 года занимал 57,2% рынка поиска в РФ, главный конкурент – Google лишь 35,2%. Помимо этого, руководителем группы компаний «Яндекс» Аркадием Воложем в октябре текущего года отмечалось, что для российского поисковика на турецком рынке достигла уровня 7%.
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