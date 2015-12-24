Продажа российского интернет-гиганта Яндекса

Дмитрий Коробов, недавно осужденный на два года условно по статье «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну», не знал истинной ценности похищенных данных, злоумышленник оценил их в 25 тысяч долларов и 250 тысяч рублей. Вырученные средства бывший сотрудник российской компании планировал потратить на собственный стартап, сообщает сайт радиостанции « ГоворитМосква » со ссылкой на издание «Коммерсант».