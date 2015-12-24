Падение евро, доллар ниже 70 рублей – валюта РФ наращивает обороты

При открытии торгов на Московской бирже рубль показал рост, как к доллару, так и к евро, продолжая следовать тенденции отыгрывания цен на нефть.
За первые минуты после открытия торгов курс доллара составил 69,67 рубля, потеряв 13 копеек с момента предыдущего закрытия. Стоимость евро составила 76,15 рубля. Цена бивалютной корзины опустилась до отметки в 72,585 рубля, снизившись на 8,5 копеек.
Стоит отметить, что курс обеих валют оказался значительно ниже официального, стоимость доллара на 1,26 рубля, евро – 1,39 рубля. Таким образом, европейская и американская валюты обновили минимумы, которые не изменялись с 11 декабря.
Напомним, накануне цена евро потеряла 1,87 рубля, доллара – 1,43 рубля. Данные снижения стоимости являются наиболее значимыми с 16 ноября нынешнего года.
Экспертами отмечается, что рубль укрепился на фоне подорожания «черного золота». Цены на нефть в среду выросли на 5%. Сегодня стоимость нефти марки Brent котируется в 37,6 долларов за баррель.
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