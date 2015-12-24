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Омск стоит колом: невозможно проехать, скорость 5 км/час

24 декабря 2015, 13:33
Город в пробках.

В редакцию [email protected] очевидец прислал сообщение о серьезной пробке на проспекте Карла Маркса. В целом по всему городу сейчас наблюдаются заторы.

«Пробка жесть просто, я полчаса еду от Каскада до Транспортной. Проехать невозможно. Выехал в половину первого и сейчас только у Атлантиды. Все стоит колом».

По данным сервиса Яндекс.Пробки по проспекту Карла Маркса от улицы Циолковского до улицы Масленникова автомобили движутся со скоростью 5 километров в час. Вдобавок серьезный затор образовался по улицам Гагарина и проспекту К. Маркса во встречном направлении – также до улицы Масленникова, машины едут со скоростью 5 километров в час. Загруженность дорог в Омске составляет 6 баллов, что выше нормы.


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