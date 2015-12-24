Омск стоит колом: невозможно проехать, скорость 5 км/час

По данным сервиса Яндекс.Пробки по проспекту Карла Маркса от улицы Циолковского до улицы Масленникова автомобили движутся со скоростью 5 километров в час. Вдобавок серьезный затор образовался по улицам Гагарина и проспекту К. Маркса во встречном направлении – также до улицы Масленникова, машины едут со скоростью 5 километров в час. Загруженность дорог в Омске составляет 6 баллов, что выше нормы.