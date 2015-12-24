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NASA: к Земле стремительно приближается огромный километровый астероид

24 декабря 2015, 16:10
Со скоростью 100 тысяч километров в час.

Учеными реактивного движения НАСА были получены снимки крупного астероида 2033 SD220, который летит в сторону Земли.

Получить радиолокационные снимки удалось 17 и 22 декабря с помощью антенны Сети дальней космической связи NASA Deep Space Network (DSN – международная сеть средств связи и телескопов, которые используются для астрономических исследований), сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным, которыми располагают ученые, астероид 2003 SD220 движется в сторону нашей планеты со скоростью 100 тысяч километров в час, медленно вращаясь. Космический объект имеет вытянутую форму, его длина ориентировочно составляет 1100 метров.


По оценкам представителей NASA, астероид сегодня пролетит на расстоянии 11 миллионов километров от Земли сегодня, 24 декабря. Отмечается, что в 2018 году космический объект вновь будет пролетать мимо нашей планеты, только гораздо ближе – на дистанции в 2,8 миллиона километров.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: nasa.gov

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