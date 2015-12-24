NASA: к Земле стремительно приближается огромный километровый астероид



По оценкам представителей NASA, астероид сегодня пролетит на расстоянии 11 миллионов километров от Земли сегодня, 24 декабря. Отмечается, что в 2018 году космический объект вновь будет пролетать мимо нашей планеты, только гораздо ближе – на дистанции в 2,8 миллиона километров.