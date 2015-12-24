Мисс Вселенная в порно – работа на один миллион долларов

Владелец Vivid Entertainment, киностудии для взрослых, Стив Хирш написал открытое письмо «Мисс Колумбии» с предложением самостоятельно «выбрать себе партнеров, вид секса и количество фильмов». За съемки в порнографических картинах Ариадне Гутьеррес обещан гонорар размером в один миллион долларов. Кроме того, Хирш отметил, что многие популярные сегодня женщины начинали свои карьеры в подобных кинолентах, а также с публикации обнаженных фотографий, сообщает TMZ .