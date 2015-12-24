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Мисс Вселенная в порно – работа на один миллион долларов

24 декабря 2015, 11:58
Путь к славе.

После недавно завершившегося крупнейшего конкурса красоты девушкам-участницам стало поступать огромное количество предложений для продолжения карьеры. Сняться в порнографической картине предложили Ариадне Гутьеррес (Ariadna Gutierrez), которой удалось на несколько минут завладеть короной «Мисс Вселенной» из-за ошибки ведущего, который объявил победительницей колумбийку, хотя вскоре стало известно, что победу одержала филиппинка Пиа Алонсо (Pia Alonso).

Владелец Vivid Entertainment, киностудии для взрослых, Стив Хирш написал открытое письмо «Мисс Колумбии» с предложением самостоятельно «выбрать себе партнеров, вид секса и количество фильмов». За съемки в порнографических картинах Ариадне Гутьеррес обещан гонорар размером в один миллион долларов. Кроме того, Хирш отметил, что многие популярные сегодня женщины начинали свои карьеры в подобных кинолентах, а также с публикации обнаженных фотографий, сообщает TMZ.


Другой популярный портал Pornohub сделал колумбийке аналогичное предложение в Twitter: «Не плачь, Мисс Колумбия, у меня есть для тебя работа получше».


Сама Ариадне Гутьеррес данную информацию пока никак не комментировала. Президент Колумбии ранее написал в Twitter, что страна гордится своей 21-летней красавицей, для которой она остается «Мисс Вселенной».


Фото: иллюстарция

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