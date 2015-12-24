Металлург – Авангард: 7 шайб, феерия омской молодежи, 55 минут штрафа

На льду ДЦ Кузнецких Металлургов завершился матч между новокузнецкими и омскими хоккеистами. Данное встреча стала вторым очным противостоянием «Металлурга» и «Авангарда», в первой встречи «ястребы» уступил со счетом 1:4.
Впервые в текущем сезоне место в воротах «Авангарда» занял 24-летний голкипер, являющийся воспитанником омского хоккея, Эдуард Рейзвих. Очевидно, что тренерский штаб «ястребов» дал возможность отдохнуть Доминику Фурху, который выступал в прошлом матче против «Сибири» только вернувшись с триумфального для чехов Кубка Первого канала.
Матч на ДЦ Кузнецких Металлургов не получился ярким и захватывающим, тем не менее, омским хоккеистам удалось взять реванш за октябрьское поражение от новокузнечан. Матч завершился со счетом 3:4 в пользу гостей из Омска, который вырвали победу в серии послематчевых буллитов.
Стоит отметить яркую игру 22-летнего омича Максима Казакова, который проводил за «ястребов» вторую встречу в нынешнем сезоне, сумев забить во второй встрече подряд. Кроме того юному форварду в матче против «Металлурга», за который он выступал в первой половине сезона, удалось отдать голевую передачу.
Исход матча определялся в серии послематчевых буллитов, в которой оказались сильней «ястребы». Стоит отметить, что из-за двух дисциплинарных удалений «ястребы» набрали 47 штрафных минут, у хозяев таковых 8.
В 2015 году омский «Авангард» проведет еще два матча, оба в родных стенах. 27 декабря омская дружина встретится с московскими «армейцами», 29 декабря на «Арену Омск» приедет «Северсталь».
24 декабря, ДЦ Кузнецких Металлургов, 3 592 зрителей.
«Металлург» (Новокузнецк) – «Авангард» (Омская область) - 3:4 (1:2; 1:0; 1:1; 0:1)
Вратари: Подъяпольский – Рейзвих
Силовые приемы: «Металлург» - 7; «Авангард» - 9.
Штрафные минуты: «Металлург» - 8; «Авангард» - 47.
Вбрасывания: «Металлург» - 30; «Авангард» - 36.
Броски в створ ворот: «Металлург» - 24; «Авангард» - 32.
Голы:
0:1 - Александров (Зубов, Бурдасов) - 09:56
1:1 - Махунов - 11:12
1:2 - Гусев (Казаков) - 14:36
2:2 - Лебедев (Лямкин) - 24:30
2:3 - Казаков (Лемтюгов, Соботка) - 42:45
3:3 - Земченко (Коусал) - 58:56
3:4 - Соботка - 65:00
Фото: hawk.ru