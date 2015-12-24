Металлург – Авангард: 7 шайб, феерия омской молодежи, 55 минут штрафа

Матч на ДЦ Кузнецких Металлургов не получился ярким и захватывающим, тем не менее, омским хоккеистам удалось взять реванш за октябрьское поражение от новокузнечан. Матч завершился со счетом 3:4 в пользу гостей из Омска, который вырвали победу в серии послематчевых буллитов.